Oglądając pierwsze odcinki II edycji "Top Model. Zostań modelką" najbardziej charakterystyczną uczestniczką wydawała się być Michalina Manios, dziewczyna urodzona w ciele chłopaka. Nic bardziej mylnego. Najwięcej zamieszania wokół swojej osoby wywołuje jednak 19-letnia Gabriela Pacholarz. Już podczas castingów pewna siebie wyznała, że inne uczestniczki powinny się jej obawiać.



Okazuje się, że Gabriela nie na każdej płaszczyźnie odnosi(ła) same sukcesy. W rozmowie z "Glamour" przyznała się do oblania matury.



- Wstydzę się tego, że nie zdałam matury z matematyki. Moje marzenie o studiach aktorskich legło w gruzach, ale nie poddaję się. Spróbuję za rok - powiedziała Pacholarz.



Ciekawe czy jeśli nie wygra "Top Model. Zostań modelką" pójdzie w ślady Zuli Walkowiak, Ani Piszczałki czy może zwyczajnie wróci do szkoły?



chimera

