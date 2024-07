W sezonie zimowym najważniejszym będzie mieć piękne (najlepiej kolorowe!), futro. Właśnie ono będzie najlepszym wyborem dla tych, które nie mogą się przekonać do cieplutkiej kurtki puchowej.

Jedna z najsłynniejszych edytorek magazynu Vogue - Anna Dello Russo, wystylizowała niesamowitą sesję zdjęciową „The Perfect Obsession” (przybliżone tłum. „obsesja doskonała”), która pokazuje jak najmodniej nosić futra!



Na zdjęciach widzimy piękna modelkę Aymeline Valade, która pozuje do zdjęć w obłędnych „kudłatych” płaszczach! Uzupełnieniem ich są etniczne dodatki. Masywne kolczyki, brosze, paski, a nawet torebki w południowoamerykańskim stylu.



Anna Dello Russo uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych postaci świata mody i od lat dyktuje trendy. Jako stylistka uwielbia szalone, ekstrawaganckie połączenia, które doskonale obrazuje rzeczona sesja.



Do zdjęć Anna Dello Russo wykorzystała ubrania i dodatki m.in. Driesa Van Notena, Chanel, Fendi, Roksandy Ilincic, Diane von Furstenberg, Emilio Pucciego, Niny Ricci, Bally i Trussardiego.

jm