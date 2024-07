Szukasz niebanalnego uczesania na Sylwestra i karnawałowe szaleństwo? Ma być interesująco, a fryzura ma być odzwierciedleniem nietuzinkowego stylu? Kolekcja fryzur VOODOO marki artègo przygotowaną przez Krzysztofa Pajora i Marcina Machnickiego - stylistów włosów marki artègo z pewnością cię zainspiruje.

Nazwa kolekcji wywodzi się z inspiracji religią voodoo. To scalenie tajemniczości i demoniczności... Do tego prostota kolorów oraz szaleństwo stylizacji duetu projektantów Zuo Corp. Kolekcja Voodoo została stworzona z myślą o kobietach ceniących sobie elegancję połączoną z najnowszymi trendami zarówno we fryzjerstwie jak i w stylizacji ubrań.