Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M, która na stałe współpracuje z magazynem "Flesz. Gwiazdy i Styl" przygotowała dla was tym razem instruktaż na modny kok zawijaniec. Ta fryzura doskonale sprawdzi się w czasie karnawałowych imprez. Zatem do dzieła!

Reklama

Zobaczcie więcej najmodniejszych fryzur

Reklama

Fryzura krok po kroku: kok zawijaniec

Zrób przedziałek na boku głowy i mocno natapiruj grzywkę, Zwijaj włosy w rulon zaczynając od grzywki, którą wcześniej podnieś, Zwinięty rulon podepnij w kilku miejscach wsuwkami, To samo zrób po drugiej stronie głowy, Złap wszystkie pozostałe włosy i zwiń je w jeden większy rulon, I gotowe!

Zajrzyjcie do galerii z instruktażowymi zdjęciami: