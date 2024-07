Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M, która na stałe współpracuje z magazynem "Flesz. Gwiazdy i Styl" przygotowała dla was tym razem instruktaż na modny koczek kulkę. Ta fryzura doskonale sprawdzi się w czasie zbliżających się świat Bożego Narodzenia. Zatem do dzieła!

Reklama

Zobaczcie więcej najmodniejszych fryzur

Reklama

Fryzura krok po kroku: koczek kulka

Natapiruj włosy nad czołem, Zrób dość wysoko kucyk, ale pamiętaj by nie był gładki, Powstały kucyk okręć wokół gumki, Powstały kok podepnij kilkoma wsuwkami, Całość spryskaj lakierem do włosów, I gotowe!

Zajrzyjcie do galerii z instruktażowymi zdjęciami: