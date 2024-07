Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M przygotowała dla was kolejny tutorial. Tym razem nauczy was jak zrobić gładki koczek doskonały niemal na każdą okazję. Zaczynamy!

Fryzura krok po kroku: gładki koczek

Zrób przedziałek z boku głowy,

Wyciągnij na wysokości uszu 2 cienkie pasma włosów,

Zrób nisko kucyk z tyłu głowy,

Następnie z powstałego kucyka zrób małego koczka,

Stworzonego koka podepnij kilkoma wsuwkami,

Gotowe!

Zajrzyjcie do naszej galerii ze zdjęciami, które ułatwią Ci wykonanie tej fryzury: