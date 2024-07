Film "Ciemniejsza strona Greya" już od 10 lutego w polskich kinach. Na premierę czekają fanki książek E.L. James, które rozeszły się na całym świecie w milionach egzemplarzy. Pierwsza część filmu "50 twarzy Greya" okazała się hitem kasowym, dlatego wszystko wskazuje na to, że "Ciemniejsza strona Greya" również przyciągnie do kin miliony ludzi i pobije kolejne rekordy.

Do sieci trafił fragment "Ciemniejszej strony Greya" - zobacz wideo!

W "Ciemniejszej stronie Greya" zobaczymy dalsze losy milionera Christiana Greya i skromnej studentki literatury angielskiej Anastasii Steel. W pierwszej części para poznała się, zakochała się w sobie, Christian wprowadził ukochaną w swój mroczny świat i rozpieszczał ją - zabrał Anę w podróż helikopterem czy lot szybowcem. Pod koniec pierwszej części ich związek jednak rozpadł się i wydawało się, że ich historia zakończyła się. Jednak w drugiej części Christian zawalczy o to, żeby odzyskać ukochaną. Czy mu się uda? Z pewnością tak! Wiele wskazuje na to, że w drugiej części nie zabraknie też gorący scen. Zobaczcie pierwszy fragment filmu, który właśnie trafił do sieci.

ZOBACZ: Dakota Johnson opowiedziała o scenach seksu na planie "Ciemniejszej strony Grey'a": "Nie było zahamowań"

Pierwszy fragment z Ciemniejszej strony Greya:

Czekacie na film Ciemniejsza strona Greya?

Film tuż przed walentynkami trafi do kin!

Czy Ana i Christian znów będą razem?