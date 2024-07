1 z 1

Pięć zasad bezpiecznego opalania

To minimum, którego powinnaś przestrzegać:

1. Kremem ochronnym smaruj się zawsze około 20 minut przed wyjściem na słońce. Tyle potrzeba, aby dobrze się wchonął i najskuteczniej zadziałał.

2. Nakładaj go obficie. Podaną na opakowaniu wysokość ochrony ustala się, badając grubą warstwę kremu. Dzięki nowoczesnym formułom nawet duża ilość kosmetyku jest niemal niewyczuwalna na skórze.

3. Dokładaj kolejne dawki kremu w ciągu dnia, najlepiej co 2–3 godziny (przecież nawet te wodoodporne się ścierają).

4. Pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak blokery. Nawet kremy z najwyższą ochroną SPF 50+ przepuszczają trochę słońca, więc stosując je, i tak złapiesz ładną, delikatną opaleniznę. A nabywany stopniowo odcień jest też trwalszy.

5. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej kremy przeciwsłoneczne powinny zawierać zarówno filtry UVB, jak i UVA. Te pierwsze chronią przed poparzeniem, te drugie przed starzeniem się skóry. Szukaj sprawdzonych kosmetyków, wyrzuć te otwarte w ubiegłym roku – filtry w nich zawarte straciły swoje waściwości.

Na plaży niezawodne

Miej je zawsze pod ręką i obficie stosuj. Na ten sezon polecamy:

1. Sztyft SPF 35 (Clinique, 90 zł).

2. Podkad w kompakcie SPF 50 (Avene, 94 zł).

3. Mleczko Protect & Bronze SPF 30 stymulujące produkcję melaniny (Nivea, 200 ml, 26 zł).

4. Przeciwstarzeniowy krem Active Anti-Wrinkle Age Spot Sun SPF 30 (L’Oréal Paris, 75 ml, 45 zł).

5. Krem Hypoalergica anty-UVA/UVB SPF 30 do cery bardzo wrażliwej (Dermika, 50 ml, 46 zł).

6. Odmadzający balsam do ciała Sublime Tan SPF 15 (Eisenberg, 150 ml, 285 zł, w Sephorze).

7. Wodoodporny krem do skóry trądzikowej Solecrin Acne SPF 25 (Iwostin, 50 ml, 33 zł).

8. Szybko-schnący żel odporny na wodę i pot Multi Protection Sport SPF 20 (Lancaster, 75 ml, 105 zł).

9. Fluid tonujący Anthelios XL SPF 50+ (La Roche-Posay, 50 ml, 65 zł).

10. Mleczko do ciała Génifique Sôleil SPF 15 chroniące „geny modości” w skórze (Lancôme, 150 ml, 150 zł).

11. Aktywator opalania Capture Totale Solaire Global Anti-Aging Tan Activator – do stosowania przed wakacjami (Dior, 50 ml, 440 zł).

12. Nawilżająca emulsja SPF 30 Sun Body Protect (Pharmaceris, 150 ml, ok. 33 zł).