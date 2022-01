"Farma": Pierwszy flirt w programie! Kinga i Kuba zainspirowali się "Love Island"?

W "40 kontra 20" sytucja robi się coraz bardziej zaskakująca! Ostatnie wydarzenia i odejście aż czterech uczestniczek zaskoczyło wszystkich, a teraz okazuje się, że kolejna osoba jest zagrożona. Kinga ma coraz więcej rywalek, które chcą ją wyeliminować z programu. W odcinku znów polały się łzy... To jednak nie wszystko! Iza i Linda coraz ostrzej rywalizują o Roberta i żadna z nich nie ma zamiaru odpuszczać. Ich kłótnia to dopiero początek! Zaskakujące zachowanie Roberta wobec Kingi w "40 kontra 20" Rywalizacja między uczestniczkami "40 kontra 20" jest coraz ostrzejsza! Po szczerych wyznaniach dotyczących bagażu doświadczeń z przeszłości uczestniczki zaczęły zastanawiać się, komu wręczyć kopertę. Podczas ceremonii chaosu zaskakującą ilość kopert otrzymała Kinga i automatycznie stała się zagrożona w jutrzejszym przegrupowaniu. Dziewczyna nie wytrzymała napięcia i wybiegła do łazienki z płaczem. A po chwili konsternacji wśród zebranych za kobietą wyszedł Robert Kochanek , aby ją pocieszyć i powiedział do kamery: Chcą wyeliminować ją i pozbyć się przeciwnika - powiedział wprost. A co usłyszała od innych uczestniczek Kinga? Nie ufam jej i nie wierzę, że jej intencję wobec Roberta są szczere Nie daje dostępu do Roberta, jej zawsze i wszędzie - napisała Iza Musi być zawsze najważniejsza i w centrum zainteresowania Nie ufam jej, mam poczucie, że gra i nie jest sobą Internauci nie mają wątpliwości po czyjej stronie stanął Robert, opuszczając zebrane dziewczyny i pocieszając płaczącą Kingę: To był ten moment, w którym Robert pokazał swoim zachowaniem wszystkie uczucia względem Kingi...😍 Dziewczyny zarzucają jej ze jej nie ufają itd nie mając podstaw a ona oprócz kokietowania Roberta nie robi nic złego...