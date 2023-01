Dominika Gwit pokazała wzruszające zdjęcie z synkiem. Fani: "Najcudowniejszy mały czarodziej pod słońcem"

Dominika Gwit odlicza dni do porodu. Dzień, w którym narodzi się jej synek, będzie jednym z najpiękniejszych dni w jej życiu. Chociaż to nie była łatwa droga, dziś aktorka z radością dzieli się swoim okresem ciąży z internautami: Tupie już tak, że ho ho😁 - napisała o dzieciątku. Dominika Gwit pokazała ciążowy brzuszek i zdradziła, jak spędza sobotni wieczór. Specjalne miejsce w jej poście zajął wyczekiwany synek. Co napisała o maluchu? Dominika Gwit pokazała ciążowy brzuszek i napisała o synku Dominika Gwit pokazała zdjęcia z baby shower, które zorganizowały jej przyjaciółki. Dziś aktorkę czeka kolejne wielkie wyjście. Tym razem wybrała się do teatru, jednak jako widz. Ten czas spędzi z najbliższymi oraz synkiem, który coraz mocniej przypomina rodzicom o swojej obecności w brzuszku: Dziś postawiłam na elegancję, żeby nie było ❤️ Wieczór z najbliższymi i małym tupaczem w brzuszku. Tupie już tak, że ho ho😁 Idę m.in do Teatru. Tym razem jako widz. Uczta🙂 A Wy jak spędzacie ten długi weekend? Całuję! Domi 🤗 Dominika Gwit zaprezentowała także swój ciążowy brzuszek w eleganckiej sukience. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dominika Gwit - Dunaszewska (@dominikagwit) Zobacz także: Tak Dominika Gwit spędza ostatnie chwile przed porodem! Wybrała się do kosmetyczki. ZDJĘCIA Internauci cieszą się ze szczęścia Dominiki Gwit i razem z nią odliczają dni do narodzin malucha. Pod zdjęciem nie żałują komplementów szczęśliwej mamie: - Pięknaś 🔥🔥🔥❤️ - Domi!...