Na sklepowych półkach znajdziecie bardzo duży wybór balsamów i maseł do ciała. Producenci obiecują, że po ich zastosowaniu nasza skóra będzie nawilżona, ujędrniona, opalona i odżywiona. Prawdę mówiąc, możemy tak wymieniać jeszcze wiele cudownych efektów. Ale jak jest naprawdę? Na własnej skórze sprawdziłyśmy działanie 10-ciu produktów. Zobaczcie jak wypadł nasz test? Czy wysoka cena jest gwarancją skuteczności? Przekonajcie się!

1. Vaseline Intensive Care, cena, ok. 14 zł

To nowość na naszym rynku! Balsam dostępny jest w kilku wersjach zapachowych, ten z aloesen ma dość intensywny zapach, który nie każdemu może przypaść do gustu. Jednak warto przymknąć na to oko, ponieważ produkt doskonale nawilża i pozostawia gładką skórę przez wiele godzin.

2. AA głęboko nawilżający balsam BB, cena, ok. 18 zł

Produkt teoretycznie łączy w sobie 10 efektów działania, prawdę mówiąc ciężko stwierdzić gołym okiem czy tak jest faktycznie. Jednak mogę powiedzieć, że balsam dobrze nawilża moją suchą skórę i ma przyjemny zapach.

3. Pharmaceris, Emoliacti, Regenerujący krem-masło do ciała, cena, ok. 34,90 zł

Balsam przeznaczony do pielęgnacji bardzo suchej i podrażnionej skóry. Jest gęsty i bezzapachowy. Muszę przyznać, że dość ciężko się rozsmarowuje, jednak doskonale się wchłania, a skóra jest nawilżona przez wiele godzin.

4. Lirene, Emolient balsam lipidowy do ciała, cena, ok. 22 zł

To nowość w ofercie marki Lirene. Balsam przeznaczony jest do pielęgnacji bardzo suchej skóry. Ma lekką konsystencję, jest bezzapachowy i szybko się wchłania. Dodatkowy plus za wygodne i praktyczne opakowanie z pompką.

5. Bielenda, Masło do ciała soczysta malina, cena, ok. 16 zł

Kocham balsamy, które mają piękne owocowe zapachy! A ten pachnie wyjątkowo świeżo i przyjemnie. Ma konsystencję charakterystyczną dla masła do ciała. Bardzo dobrze nawilża!

6. Dellawell, Luksusowe masło do ciała, cena, ok. 36 zł

To masło przeznaczone do pielęgnacji dłoni, stóp i ciała. Ma kremową konsystencję, wzmacnia strukturę skóry, nawilża ją i delikatnie natłuszcza. Minusem może być dość charakterystyczny zapach produktu. Jednak, kiedy zobaczymy jakie daje efekty szybko o nim zapomnimy.

7. Vichy, Nutriextra, Krem do ciała do skóry suchej i bardzo suchej, cena, ok. 49 zł

Jeżeli macie bardzo suchą skórę to musicie go wypróbować. Ma przyjemny zapach, dobrze się wchłania i doskonale nawilża. Dla mnie bomba. To produkt, który chciałabym mieć w swojej kosmetyczce zawsze!

8. Perfecta, Masło do ciała o zapachu Creme Brulee, cena, ok. 13 zł

Na początku zaintrygowała mnie sama nazwa zapachu, bo im jest dziwniejsza tym lepiej. Masło pozostawia skórę miękką i przyjemną w dotyku. Jednak jest mało wydajne!

9. Dr Irena Eris, Jedwabisty balsam nawilżający na noc, cena, ok. 85 zł

Do tej pory nie miałam okazji używać balsamu do ciała na noc. Jednak wystarczyła chwila, żebym przekonała się do niego w 100%. Pięknie pachnie, idealnie się wchłania i fenomenalnie nawilża. Jedyny minus tego produktu to cena, ale czasem warto pozwolić sobie na małe szaleństwo!

10. The Body Shop, Masło do ciała o zapachu Mango, cena, ok. 69 zł

To masła do ciała, które doskonale nawilżają i obłędnie pachną. Po jego zastosowaniu moja skora była nawilżona przez wiele godzin. Produkt jest bardzo wydajny, jednak mimo wszystko jego cena może powalić na kolana.