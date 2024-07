Najnowszy "Flesz" w sprzedaży już od poniedziałku 11 lipca! A co znajdziecie w numerze? Temat z okładki to zwolnienie Beaty Tadli i Jarosława Kreta z TVP. Co teraz z ich karierą? Jakie mają plany na przyszłość? Kret pracował w Telewizji Publicznej przez 14 lat. Teraz będzie musiał się zmierzyć z nowymi wyzwaniami.

We "Fleszu" znajdziecie również najnowsze zdjęcia Hanny Lis z nowego show TVN-u "Azja Express", który będziecie mogli oglądać już we wrześniu. Z "Flesza" dowiecie się również więcej o planowanym ślubie córki Magdy Gessler - 26-letniej Lary z jej ukochanym!

Poza tym pamiętajcie o... wyprzedażach! Tylko z "Fleszem" będziecie na czasie z wyprzedażami i wszystko co "hot" w tym sezonie, kupicie nawet 50 procent taniej!

Szukajcie "Flesza" od poniedziałku w sklepach!

