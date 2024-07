1 z 10

Już 4 grudnia, podczas uroczystej gali Miss Polski 2016 w Krynicy Zdrój, poznamy najpiękniejszą Polkę 2016. O koronę walczyć będą dwadzieścia cztery piękności, które do finału Miss Polski 2016 trafiły z eliminacji regionalnych odbywających się w całym kraju. W ramach przygotowań dziewczyny mają dwa zgrupowania. Pierwsze odbyło się latem w Nowym Sączu, gdzie nakręcone zostały ich wizytówki. Teraz ponownie spotkały się w Nowym Sączu na finałowym zgrupowaniu.

Obecnie panująca Miss Polski 2015, Ewa Mielnicka, podzieliła się z kandydatkami swoim rocznym doświadczeniem. Zostawiła im cenne wskazówki, bo doskonale wie, że już następnego dnia bal będzie pięknym wspomnieniem, a ciężka praca o zwycięstwo - tymczasową codziennością. Następnego dnia, już o 7:00 rano, kandydatki do tytułu Miss Polski 2016 musiały być gotowe do wielogodzinnej pracy z kamerami pod okiem reżysera - Szymona Łosiewicza i na długie godziny treningów choreografii z Anną Bubnowską. A to dopiero początek… początek pięknej przygody! W ramach nagrań, dziewczyny były w uroczym sądeckim skansenie. Spotkały się również z Agnieszką Hyży, która podjęła wyzwanie upieczenia świątecznego sernika z finalistkami.

Zobaczcie zdjęcia!

Dodatkowo zachęcamy do obejrzenia zdjęć kandydatek Miss Supranational w bikini.

Zobacz: Piękne kandydatki na zgrupowaniu Miss Supranational! Czy Ewa Mielnicka ma szansę wygrać? ZDJĘCIA