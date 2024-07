Wczoraj odbył się półfinał programu „X- Factor”, w którym zaprezentowało się czterech jego uczestników. Niestety tuż przed samym finałem z rywalizacji odpadła Małgorzata Szczepańska- Stankiewicz, podopieczna Czesława Mozila. Pani Małgosia walczyła w dogrywce z Michałem Szpakiem, który decyzją jurorów przeszedł do następnego odcinka muzycznego show.

Pozostała dwójka uczestników znowu zachwycała jury, oraz zgromadzoną publiczność.

- To było świetne, to było z klasą- Czesław Mozil chwalił Adę Szulc.

Maja Sablewska była pod ogromnym wrażeniem talentu Gienka Loski.

-To niewiarygodne, jak Ty jesteś bezcennie autentyczny- komentowała Maja.

Kto Waszym zdaniem wygra program?

