W dzisiejszym odcinku "Top Model 3" finałowa 14-stka zacznie ze sobą ostrą rywalizację o zwycięstwo w programie. Po rozpakowaniu walizek i pierwszej nocy przespanej w domu modelek, na dziewczyny czekać będzie pierwsze zadanie, które odbędzie się atelier Gosi Baczyńskiej na warszawskiej Pradze.

Dla wielu dziewczyn wizyta w ekskluzywnym butiku i pracowni Baczyńskiej z pewnością będzie bardzo ekscytująca. Kandydatki na modelki poprzymierzają efektowne kreacje, w których na czerwonym dywanie pojawiały się Małgorzata Kożuchowska czy Małgorzata Socha. Uczestniczki oczywiście zmierzą się ze sobą w zadaniu, a ich poczynaniom bacznie przyglądać się będą jurorzy oraz sama projektantka.

Jesteśmy ciekawi na czym polegać będzie zadanie dla uczestniczek. Może będą to tylko przymiarki do kolejnego pokazu, a może dziewczyny będą musiały udowodnić, że znają się na modzie i same wybiorą dla siebie stylizację?