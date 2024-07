Od zakończenia programu "Fabryka gwiazd" minęło już kilka lat, jednak dopiero teraz jeden z finalistów muzycznego show postanowił zawalczyć o swoją pozycję w świecie show-biznesu. Piotr "Dymek" Dymała powrócił ze swoim najnowszym singlem "To Jest miłość", który promuje debiutancką płytę artysty. Ta ukazać się ma jesienią 2012 r. Jak zdradził w rozmowie Piotrek:

Reklama

- Jestem bardzo zadowolony z ostatecznego kształtu mojego debiutu , ale wszystkim zaskoczonym od razu zapowiadam, że nie potrafię ograniczyć się tylko do tego rodzaju muzyki i całość materiału będzie bardzo różnorodna stylistycznie. Zdaję sobie sprawę, że na kobiety działają szczególnie ballady w moim wykonaniu i w niedalekiej przyszłość wykorzystam tę tajną broń!

Muzyk zdradz też komu dedykuje piosenkę "To jest miłość":

- Piosenkę "To Jest miłość", która napisana jest z dystansem i przymrużeniem oka, dedykuję wszystkim zakochanym, niech dodaje im sił, wiary i rozpędu, szczególnie w nadchodzące, wakacyjne dni.

Szanse na sukces są spore. Autorem piosenki jest jeden z najlepszych kompozytorów na polskim rynku, Marcin Nierubiec (pisał przeboje m.in. dla Dody, Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka i wielu innych). A do tego na początek singiel wychodzi w wersji wakacyjnego remixu. Wkótce jednak ukaże się też w oryginalnej, akustycznej wersji, która nawiązuje do stylistyki lat 60-tych. Co ciekawe, w teledysku występuje Agnieszka Orzechowska, samozwańcza "polska Angelina".

Reklama

Już teraz możecie posłuchać piosenki finalisty muzycznego show. Będzie hit?