1 z 14

Już w sobotę pierwszy odcinek na żywo II edycji "X-Factor". Wszyscy finaliści po raz pierwszy zaśpiewają przed zgromadzoną publicznością. Ale żeby dobrze wypaść nie wystarczy tylko dobrze śpiewać.

Po zakończonej wczorajszej konferencji prasowej, finaliści odwiedzili warszawski sklep River Island, gdzie relaksując się poszukiwali idealnej stylizacji dla siebie. Niektórzy podeszli do tematu na poważnie, tak jak np. wokaliści De Facto, inni z kolei stronili sobie żarty - np. Marcin Spenner. W końcu najważniejsza jest dobra zabawa.

Zobacz co kupiła do swojej garderoby dziewiątka szczęśliwców, którzy w sobotę o 21.00 będą walczyli o awans do wielkiego finału.

Zobacz także:

Finaliści "X-Factor 2" mają za sobą pierwsze wywiady!