De Facto to kolejne trio stworzone przez jurorów na potrzeby programu "X-Factor". W skład zespołu wchodzą: Ali Al-Ani (wygrał "Szansę na sukces" z gościnnym udziałem Dody), Kamil Czostkiewicz (który w poprzedniej edycji odpadł już na castingach) oraz Kuba Werel, uczestnik IV edycji "You Can Dance".

Opiekunem zespołu jest Czesław Mozil. Każdy członek ma przydzieloną odpowiednią funkcję - stylizacyjną, choreograficzną i wokalną.