Wiosenne edycje programów talent-show dobiegają końca. Po zakończonych "The Voice of Poland" i "Must Be The Music", przyszła kolej na "X-Factor". Już dzisiaj poznamy laureata 3. edycji show, który dostanie 100 tysięcy złotych i kontrakt płytowy z dużą wytwórnią. O główną nagrodę powalczą: Klaudia Gawor, Grzegorz Hyży i Wojciech Ezzat.

Na scenie każdy z uczestników zaprezentuje się dwukrotnie, najpierw solo, a potem w duecie z gwiazdą. W tym roku w finale usłyszymy obok finalistów Edytę Górniak, Tanitę Tikaram i Rea Garvey''''a. Swoje oceny po każdym występie tradycyjnie wygłosi jury, ale ostateczną decyzję podejmą telewidzowie, którzy za pośrednictwem SMS i audiotele wybiorą zwycięzcę. Zobacz: Co w finale X-Factor zaśpiewa Górniak?

Poniżej wideo z próby Klaudii Gawor i Edyty Górniak:

W finałowym odcinku show zobaczymy także pozostałych uczestników, którzy odpadli z programu. Wspólnie wykonają jeden z legendarnych przebojów.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach "X-Factor" wygrali: Gienek Loska i Dawid Podsiadło. Mimo sukcesu w programie, najlepiej na rynku poradziła sobie półfinalistka 2. edycji, Ewelina Lisowska. Czy zwycięzca 3. edycji będzie równie charyzmatyczny, co "dziewczyna z gwiazdką"? Czas pokaże, a póki co... zachęcamy do głosowania w naszej sondzie.

Komu kibicujecie? Finał dzisiaj, godz. 20.00, TVN.

Przypomnijmy całą finałową 9. "X-Factor 3":