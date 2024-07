Filip Chajzer jest wściekły na tabloid! Dodał bardzo mocny wpis na swoim profilu na Facebooku. Dziennikarz w miniony weekend świętował 32. urodziny. Impreza odbyła się w centrum Warszawy w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. Fotki z niej ukazały się na stronie "Super Expressu" z tytułem: "Królewskie urodziny Chajzera".

I faktycznie, taki był motyw przewodni imprezy, dlatego goście byli przebrani w szlacheckie stroje. To, co jednak najbardziej rozwścieczyło Filipa Chajzera to zdanie dodane na koniec artykułu: "Tak się bawi bogata warszawka".

Dziennikarz TVN postanowił dać upust swoim emocjom na Facebooku i podzielił się z fanami całą historią, nie przebierając w słowach:

Największa drukowana szmato w historii druku (Gutenberg - 1455) "gazeto" superexpress. Po tym jak nieudolnie postanowiliście mi dosrać wysyłając na PRYWATNĄ IMPREZĘ URODZINOWĄ swoją wesz z aparatem, teraz ja dosram wam. I waszej wszy. Wesz stała, marzła i czekała na mniejszą bądź większa kompromitację. Nie udało się. Napocić musiał się zatem karaluch przy wysmażeniu kompromitującego "artykułu". Czytam więc: "Tak się bawi bogata warszawka". To teraz ja. Tak prywatnie bawią się wspaniali ludzie, których kocham i szanuję. Bogatej warszawki poszukajcie we własnych dupach. To moja rodzina i przyjaciele, wara wam od nich. W tym roku patriotycznie wybrałem styl urodzin nawiązujący do tradycji staropolskiej a staropolski zwyczaj mówi - jeśli Cię donosicielska wszo nie zapraszali z aparatem na prywatną uroczystość to spi---laj w podskokach. Bez aparatu na wódkę zapraszam zawsze co by kolega nam nie marzł.

Z koleżeńskim pozdrowieniem, wasz Filip.

Ps. Tak, wam też wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. W prezencie zdjęcie, bo te wasze kompletnie bez sensu. (pisownia oryg.)