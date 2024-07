Wczorajszego dnia Filip Chajzer nie może zaliczyć do udanych. Dlaczego? Prezenter nie poprowadził swojej audycji "Piątek, piąteczek, piątunio" w radiowej Czwórce. Dyrektor stacji podjęła taką decyzję, czym zaskoczyła samego dziennikarza. Informacją o tym, że nie pojawi się w radiu, Filip podzielił się z fanami na Facebooku.

Reklama

Kochani, to dla mnie bardzo średni piątek... Zgodnie z decyzją Pani Dyrektor Programu 4 – dzisiaj moja audycja 'Piątek, piąteczek, piątunio' nie odbędzie się. Wklejajcie wasze ulubione hity piąteczka u mnie na profilu, imprezę zrobimy na Facebooku, napisał Filip Chajzer.

Skąd taka decyzja? Fani podpytywali o to Filipa Chajzer i dziennikarz w końcu napisał: "Zabrakło jednego maila z tematem audycji. To wystarczyło, żeby redaktora ukarać". Fani Filipa mają nadzieję, że za tydzień usłyszą znów dziennikarza. Czy tak będzie? Okaże się wkrótce. W mediach publicznych od miesięcy zachodzą duże zmiany, w wyniku których z TVP pożegnali się już m.in. Beata Tadla czy Piotr Kraśko, który przeszedł do TVN. Czy Filip również straci pracę w radiu i zostanie mu już tylko "Dzień dobry TVN"? Będziemy śledzić ten temat na bieżąco!

ZOBACZ: Filip Chajzer z dziewczyną wykupuje wycieczkę! Dokąd się wybierają na wspólne wakacje? ZDJĘCIA

Zobacz także

Wpis Filipa Chajzera na Facebooku:

Facebook

Filip Chajzer z partnerką

Filip Chajzer w Małych Gigantach