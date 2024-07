O tym, że Piotr Kraśko ma przejść do TVN mówiło się długo przed tym, jak dziennikarz został zwolniony z TVP. Wtedy jednak wszyscy myśleli, że były szef „Wiadomości” stara się o posadę szefa „Faktów”. Nic bardziej mylnego. Kraśko od początku zainteresowany był prowadzeniem newsów w TVN24 BiŚ.

Piotr długo negocjował umowę. Praca w TVN24 BiŚ od razu mu odpowiadała, problemem była dla niego telewizja śniadaniowa. Zastanawiał się, czy pasuje do takiego formatu, czy chce to robić. Przekonały go żona, Karolina Ferenstein-Kraśko i Kinga Rusin. - zdradza pracownik TVN.