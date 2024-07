Filip Chajzer chce wziąć udział w Masterchefie? Dziennikarz w czasie świąt upiekł szarlotkę, a na niej zrobił wzorek w kształcie choinki. Nadawałby się do kulinarnego show?

Filip Chajzer chce wziąć udział w Masterchefie?

Szarlotka bez wątpienia wygląda bardzo apetycznie i wpisuje się w świąteczny klimat. To ciasto jest jednak specjalnością Magdy Gessler, która z pewnością miałaby spore wymagania wobec tego wypieku. Filip jednak zabezpieczył się i przygotował coś, co jego zdaniem z pewnością podbije serce Michela Morana i Magdy Gessler. To typowa polska przystawka - śledź i kieliszek wódki. Jak myślicie - czy te dania zagwarantowałyby Chajzerowi udział w programie?

Szarlotka Filipa Chajzera

Wezmą mnie do masterszefa?

Posted by Filip Chajzer on 25 grudnia 2015

Przystawka Filipa Chajzera