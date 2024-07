Ruszyła III odsłona ogólnopolskiej kampanii społecznej „Piękna bo zdrowa” organizowanej przez Kwiat Kobiecości – Ogólnopolską Organizację i magazyn Glamour. W realizację i promocję akcji zaangażowała się również marka Big Star. Tegoroczne działania wspiera aż 7 polskich gwiazd: Anna Dereszowska, Aleksandra Mikołajczyk, Natalia Lesz, Maja Hirsch, Ada Fijał, Kasia Pakosińska i Beata Sadowska. Ambasadorki ubrane w jeansy Big Star promują regularne przeprowadzanie badań cytologicznych pod hasłem: „Zostań Superbohaterką, zrób cytologię!”.

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i raka jajnika. Organizatorzy kampanii przekonują, że to zdrowie jest podstawą i gwarancją zewnętrznego piękna oraz że każda kobieta jest bohaterką swojego życia, a decyzja o zdrowiu, szczęściu oraz ich pięknie zależy od nich samych!

O wartości jaką jest życie oraz możliwości świadomego wybierania mówi również główny przekaz marki Big Star: Your Life. Your Jeans. Twoje życie. Twoje Jeansy – to Ty, każdego dnia, decydujesz o tym, jak wyglądasz i jak się czujesz. Twoje życie - Twoje zdrowie. Uczestnicząc w kampanii „Piękna bo zdrowa” marka wspiera ideę, która zachęca kobiety, aby dbając o swoje piękno, dbały przede wszystkim o swoje zdrowie i regularnie wykonywały badania cytologiczne.