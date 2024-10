16 października media obiegła informacja o śmierci Liama Payne’a. Były wokalistka One Direction zmarł w Argentynie z powodu obrażeń, jakich doznał w wyniku upadku z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. Jak przekazały służby, „nie było możliwości reanimacji”. Oprócz tego zagraniczna prasa przekazała, że policja była informowana o „agresywnym mężczyźnie, który mógł być pod wpływem narkotyków lub alkoholu” w obiekcie i że „zachowywał się nieobliczalnie”. Śmierć 31-letniego artysty wstrząsnęła fanami i gwiazdami. Payne osierocił 7-letniego syna, którego miał z Cheryl Cole.

Fani wspierają Cheryl Cole po śmierci Liama Payne’a

Po wielkiej tragedii członkowie One Direction pożegnali Liama Payne’a. Fani nadal się zastanawiają, co tak naprawdę stało się w hotelu w Buenos Aires. Bliscy artysty są wstrząśnięci całą sytuacją. Dotyczy to także byłych partnerek wokalisty, Maya Henry oraz Cheryl Cole. Druga z wymienionych kobiet doczekała się dziecka z Payne’em w 2007 roku. Teraz fani wspierają ją pod ostatnim wpisem w mediach społecznościowych.

Liam Payne i Cheryl Cole związali się w 2016 roku, choć poznali się osiem lat wcześniej, gdy artysta wziął udział w programie „X Factor”, a wokalistka była jurorką w talent show. Payne miał wówczas 15 lat. Gdy ich drogi przecięły się ponownie, Cole była już po rozstaniu z drugim mężem Jeanem-Bernardem Fernandezem-Versinim. Połączyła ich wyjątkowa więź. Ale ta relacja budziła też kontrowersje.

Kontrowersyjny związek Liama Payne’a i Cheryl Cole

Liam Payne był zachwycony swoim związkiem z Cheryl Cole. W wywiadach często mówił o tym, że to kobieta jego marzeń, która budzi jego fascynację ze względu na osiągnięcia. Sam natomiast miał zaledwie 23 lata. Cole była od niego starsza o dekadę, co nierzadko było tematem plotek. Początkowo jednak różnica wieku miała nie stanowić problemu.

W 2017 roku para doczekała się synka, Beara Greya. Niedługo później jednak w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o kryzysie w związku gwiazd. Ponoć Cheryl Cole nie była zadowolona, że Payne tak dużo mówi o życiu prywatnym w rozmowach z prasą. W dodatku podobno chciała, by wokalista bardziej zaangażował się w wychowywanie dziecka.

Do rozpadu związku miało doprowadzić m.in. szalone życie towarzyskie Liama Payne’a, który skupiał się przede wszystkim na karierze. Niektórzy uważają, że muzyk zostawił starszą partnerkę dla nowej miłości, czyli Cairo Dwek. Cole przez pewien czas dementowała doniesienia o kryzysie. Po raz ostatni para pokazała się publicznie na gali Brit Awards w 2018 roku. Potem pojawiła się wiadomość o rozstaniu.

Jednak muzycy pozostawali w dobrych relacjach. Oboje przykładali się do wychowywania synka. Liam mógł też liczyć na wsparcie byłej partnerki, gdy przechodził trudny okres i mierzył się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. W 2023 roku były członek One Direction celebrował sto dni trzeźwości. Podziękował za wyrozumiałość Cheryl i synkowi.

Niedawno pojawiły się wyniki sekcji zwłok Liama Payne’a. Ujawniono faktyczną przyczynę śmierci gwiazdy, którą dzisiaj opłakują miliony fanów na całym świecie.

