Zwycięstwo Luny nad Justyną Steczkowską podczas preselekcji na Eurowizję 2024 odbiła się szerokim echem w mediach. To, że wiele osób nie jest zachwyconych taką decyzją, nie jest już żadną tajemnicą. Fani już wspierają Justynę Steczkowską pod jej zdjęciami na Instagramie. Takie słowa chciałaby usłyszeć, chyba każda wokalistka.

Fani wspierają Justynę Steczkowską po ogłoszeniu reprezentantki na Eurowizję

Wiele osób niecierpliwie wyczekiwało, aż w końcu zostanie ogłoszony reprezentant na tegoroczną Eurowizję. W poniedziałkowy poranek w "Pytaniu na śniadanie" wyjawiono, że to właśnie Luna z piosenką "The Tower" powalczy w międzynarodowym konkursie. W sieci rozpętała się burza po ogłoszeniu polskiej kandydatki na Eurowizję, a internauci nie zamierzali gryźć się w język. Nie jest tajemnicą, że wiele osób pokładało swoje nadzieje w Justynie Steczkowskiej i byli przekonani, że to ona ma największe szanse, żeby zajść w konkursie jak najdalej.

Luna Niemiec/AKPA

Justyna Steczkowska nie zabrała jeszcze głosu w tej sprawie, ale nie da się ukryć, że jej fani wciąż na to wyczekują. Pod jednym ze starych postów wokalistki internauci postanowili wesprzeć ją ciepłym słowem i bez wahania stwierdzili, że to ona jest ich reprezentantką. Takie wsparcie chciałaby otrzymać niejedna wokalistka.

To pani jest naszą reprezentantką

Nie wierzę... Boże tak mi jest przykro, jestem tak zły...

Wszystko ustawione jak zawsze ... Nie mogę przestać płakać... Taki głos, taki utwór, wygląd...

Królowa polskiej i europejskiej piosenki ma tylko 1 nazwisko Steczkowska, Justyna Steczkowska — piszą internauci.

W rozmowie z Party.pl również Elżbieta Zapendowska komentuje wybór reprezentantki Polski na Eurowizję i wygląda na to, że również nie spodziewała się, że to będzie Luna. Polska krytyczka muzyczna przyznała, że miała nadzieje, że to Justyna Steczkowska będzie reprezentować nasz kraj w międzynarodowym konkursie.