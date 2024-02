Od początku miesiąca w "Pytaniu na śniadanie" na ekranie pojawiają się nowi prowadzący. Wszyscy zastanawiają się jednak, kogo stacja ogłosi jaką piątą parę. Wiadomo, że przyszłe gwiazdy śniadaniówki TVP mają na imię Kasia i Piotr, ale stacja nie potwierdziła jeszcze ich nazwisk. Do mediów właśnie przeciekło, że to właśnie Katarzyna Pakosińska dołączy do obsady śniadaniówki.

Katarzyna Pakosińska prowadzącą "Pytanie na śniadanie"?

W mediach aż huczy od rewolucji w śniadaniówce TVP, które pojawiły się po zmianach w zarządzie Telewizji Polskiej. Nie wszyscy widzowie są przekonani co do nowych prowadzących, a teraz do obsady ma dołączyć kolejna piata para. Produkcja "Pytania na śniadanie" ujawniła, że imiona nowych prowadzących to Kasia i Piotr, natomiast nie zdradziła jeszcze ich nazwisk. Wiadomo, że nowe gwiazdy programu zadebiutują w przyszłym tygodni, fani mieli już swoje podejrzenia, kim mogą oni być, ale wygląda na to, że mogą być w błędzie.

W przyszłym tygodniu, na tych kanapach, zasiądzie nowa para prowadzących. Kasia i Piotr nie mogą się już doczekać spotkania z Wami! — napisała produkcja ''Pytania na śniadanie'' na Instagramie.

Pod wpisem "Pytania na śniadanie" pojawiły się różne spekulacje internautów o tym, kto może zostać piątą para prowadzących w śniadaniówce. W komentarzach padły takie nazwiska jak Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Burzyńska, Piotr Gąsowski czy Piotr Kraśko. Jednak w mediach pojawiła się informacja, że to właśnie Katarzyna Pakosińska pojawi się w roli prowadzącej. Podobno produkcja ma wielkie nadzieje, że artystka kabaretowa przyciągnie rekordową liczbę widzów.

Nowe szefostwo TVP2 nie ma żadnych wątpliwości, że Kasia idealnie sprawdzi się w roli prowadzącej ''Pytania na śniadanie''. Co więcej, władze stacji po cichu liczą na to, że za sprawą swojej charyzmy i pogodnej aparycji Pakosińska będzie na swoich zmianach przyciągać przed ekrany rekordową liczbę widzów — zdradziła osoba z produkcji dla ''ŚG''.

Katarzyna Pakosińska ONS

Katarzyna Pakosińska to polska artystka kabaretowa, aktorka i dziennikarka, którą widzowie pokochali, gdy występowała w Kabarecie Moralnego Niepokoju. Aktorka pojawiała się również na deskach teatru i w takich programach jak "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Taniec z gwiazdami". Teraz podobno będzie miała szanse się sprawdzić w roli prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Kto zostanie jej ekranowym partnerem? Tajemnica wciąż nie została ujawniona.

A wy kogo chcielibyście zobaczyć u boku Katarzyny Pakosińskiej w "Pytaniu na śniadanie"?