Ostatnio w życiu Ilony Felicjańskiej wszystko wydaje się zmierzać w pozytywnym kierunku. Modelka powróciła na "salony" w bardzo stylowym wydaniu, a przez chwilę była bohaterką kolorowej prasy, która bardzo poważnie brała ją pod uwagę jako następczynię Karoliny Korwin Piotrowskiej w jury "Top Model". Sama zainteresowana zapewnia, że po chwili wyciszenia postanowiła wszystko w swoim życiu zacząć od nowa.

Po dawnych problemach z alkoholem i rozstaniu z mężem przyszła pora na rozliczenie się z przeszłością. Zrobiła to w nowym internetowym talk-show "20m2", Łukasza Jakóbiaka. Na oficjalnym kanale programu w YouTube pojawił się teaser kolejnego odcinka z gwiazdą, który będzie miał swoją premierę w najbliższą sobotę o 20.00 na youtube.com/20m2Lukasza. Ilona w rozmowie z prowadzącym szczerze oceniła siebie:

- Ja się uzależniłam od mediów. Ja oglądałam siebie w gazetach jak w lustrze. Jak nie było tego to nie było mnie .

Na pytanie, czy była kiedyś poniżona, odpowiedziała:

- Zostałam wysłana do Grecji, do jednego z milionerów na "sesję zdjęciową". Okazało się, że zostałam wysłana jako dziewczyna do towarzystwa.