W półfinałowym odcinku X-Factora obyło się bez stylizacyjnych wpadek. Patricia Kazadi, jak na nią przystało najbardziej rzucała się w oczy. Metaliczna sukienka mini, masywny naszyjnik i wysoki kok bardzo do niej pasują. Chociaż widziałyśmy ją już w lepszej formie. Ewa Farna wybrała na tę okazję stonowany look, bez szaleństw. Spodnie w paski, które wyszczupliły jej nogi, marynarka z luźnymi połami i cekinowy top stworzył look - bardzo w jej stylu. Młodzieżowo i na luzie.

A na koniec Tatiana Okupnik. Gwiazda wybrała na półfinałowy odcinek show długą suknie w kolorach bieli i czerni. Wyglądała ładnie, ale na finałowy odcinek spodziewamy się czegoś z kopytem. Jak myślicie, która wyglądała najlepiej?

