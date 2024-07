Od feralnego wypadku Ewy Farnej minęło już cztery miesiące (zobacz), ale medialnie to wciąż jeden z najważniejszych tematów dotyczących gwiazdy. W nowym numerze magazynu "Party" piosenkarka udzieliła wywiadu, w którym dementuje spekulacje jakoby jej udział w "Bitwie na głosy" był spowodowany potrzebą ocieplenia wizerunku.

- Gdybym chciała żeby ludzie zapomnieli o moim wypadku, zniknęłabym aż sprawa przycichnie. A ja robię przecież wręcz odwrotnie - wystawiam się na krytykę idąc do programu, w którym będę co tydzień oceniana za wszystko, od stylizacji po występ mojego zespołu. Wiem, że serwisy plotkarskie będą mnie krytykować, bo najwyraźniej się na mnie uwzięły, ale od pewnego momentu nie śledzę co piszą, bo zabronili mi tego lekarze.