Niewątpliwie jedną z największych gwiazd tej jesieni w TVP będzie Ewa Farna, która dzięki ogromnemu wsparciu fanów zapewni oglądalność i popularność programu "Bitwa na głosy". Idolka nastolatek pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki, zachwyciła stylem i... udzieliła nam wywiadu. Zapytaliśmy Ewę co ją skłoniło do udziału w show.

Co ciekawe Ewa nie była zainteresowana wysokim wynagrodzeniem, ani dodatkową popularnością. Gwiazda zdradziła, że głównym powodem, który przeważył w tej decyzji był udział chłopaków z Afromentala. Zobaczcie co jeszcze ma do powiedzenia w tym temacie ;-)

A tak Ewa Farna i inne gwiazdy prezentowały się podczas wczorajszej imprezy: