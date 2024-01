Ewa, którą poznaliśmy w programie "Rolnik szuka żony" na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że bohaterka powraca. Zabrała głos na swoim Instagramie i odniosła się do krytyki, jaka na nią ostatnio spadła. Jak ją przyjęła?

Nie da się ukryć, że telewizyjne show "Rolnik szuka żony" od samego początku cieszy się ogromnym powodzeniem. Wszystko przez barwnych bohaterów i niespodziewane zwroty akcji. Ostatnia 10. edycja dostarczyła widzom ogrom emocji. Pomimo faktu, że show dobiegło końca, jego bohaterowie wciąż pozostają na językach widzów. Ostatnio wszyscy mówili o Ani z "Rolnik szuka żony", która spodziewa się dziecka. Równie dużo kontrowersji wzbudza Ewa.

Ewa z miłosnego show, zasłynęła z głośnej relacji z Waldemarem. Ostatecznie jednak nie udało jej się znaleźć miłości na wizji. Co więcej, po zakończeniu emisji show bohaterka na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Tym samym nigdy nie wyjaśniła, co tak naprawdę zaszło pomiędzy nią a Waldemarem. Ostatnio natomiast Ewa z "Rolnika" opublikowała nagranie, które podzieliło fanów. Teraz zabrała głos po hejcie, jaki na nią spadł.

Ewa z "Rolnik szuka żony" odezwała się do fanów za sprawą Instagrama: