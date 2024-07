W 2007 roku, Amethyst stał się ikoną zapachów Lalique dla kobiet, a ja jako fanka niecodziennych perfum tej marki od razu zwróciłam uwagę na jego nową wersję - Amethyst Éclat. Woń jest przyjemna, delikatnie słodka...owocowo-kwiatowa. Doskonała na początek jesieni 2014.

Słowo o zapachu Lalique - Amethyst Éclat

Amethyst i Amethyst Éclat cieszą się wspólnym akordem maliny, porzeczki i jeżyny. Jak strużka pysznego soku, która cieknie po palcach gdy próbujemy uszczknąć z kolczastej gęstwiny obwieszonej owocami nasyconymi słońcem. To w tym apetycznym ogrodzie Nathalie Lorson, autorka obu zapachów, znalazła olśniewającą piwonię, która w sercu nowej kreacji rozkwita . Obecny także w oryginalnym zapachu, jej zapach... róży i... rosy - owocowym nutom nadaje blask klejnotów. Pulsującą, musującą wylewność piwonii łagodzą lekko cytrynowe nuty magnolii i pączków róż. Ostatni dodatek do tej łagodnie pąsowej palety: fiołek. Jego pudrowy zapach, którego użycza róży i malinie, prowadzi do tajemniczej zmysłowości drzewnej, waniliowej, piżmowej głębi.

Lalique - Amethyst Éclat, cena ok. 228 złotych za 30 ml

Polecam,

JM