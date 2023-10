Psychologowie nie mają wątpliwości, że zapachy relaksują i łagodzą stres, ale pobudzają też do działania, wyzwalają naszą kreatywność, pomagają walczyć ze zmęczeniem i dają zastrzyk pozytywnej energii. Z wielu badań wynika, że są w stanie bardzo szybko zmienić nasz nastrój. Wystarczy odnaleźć „swój” zapach i już się z nim nie rozstawać. Tylko jak to zrobić? Najlepiej trochę go „ponosić”, żeby sprawdzić, jak się rozwija w ciągu dnia.

Reklama

Mat. prasowe

Zapach, który łączy odmienne światy

Przyjaciółka poleciła ci nowe perfumy? Wydaje ci się, że to coś stworzonego dla ciebie? Świetnie! Wybierz się do najbliższej perfumerii, nałóż zapach na skórę i wyjdź ze sklepu. Dopiero po tym, jak pokaże się nuta serca (poczujesz ją mniej więcej po 10 minutach od chwili użycia perfum), będziesz w stanie realnie ocenić zapach. Idealnie będzie, jeśli pozwolisz mu pracować na ciele minimum godzinę. Jeśli brakuje ci czasu, możesz jednocześnie „nałożyć” na ciało aż cztery zapachy (dwa na górną, a dwa na dolną część przedramienia).

Możesz też wybrać zapach, który odpowiada twojej osobowości. Kwiatowe nuty zazwyczaj doceniają wrażliwe, empatyczne i delikatne osoby, a owocowe - te, które są spontaniczne, odważne i towarzyskie. Bardziej intensywne i cięższe nuty orientalne na pewno przypadną do gustu kobietom, które lubią chodzić własnymi ścieżkami, zawsze mają własne zdanie, są inteligentne i intrygujące.

A co, jeśli nie lubisz się ograniczać, a twój barwny charakter wymyka się wszelkim schematom? Postaw na zapach, który łączy te wszystkie światy i podkreśli twoje mocne strony! Taki jak ten od Naomi Campbell, który jest jednocześnie kwiatowy, orientalny i owocowy. W nutach głowy znajdziemy chiński anyż gwiaździsty, aksamitną brzoskwinię i kwiat pomarańczy, w nutach serca - heliotrop, jaśmin i magnolię champaca, a w nutach bazy - drzewo sandałowe, złotą ambrę i wanilię.

Zobacz także

Mat. prasowe

Doskonałe uzupełnienie stylizacji

Francuskie perfumy od słynnej supermodelki są zmysłowe, tajemnicze i idealnie odzwierciedlają hipnotyzującą moc czystego kobiecego czaru. Są jednak na tyle delikatne i rozwijają się na tyle powoli, że nie przytłaczają. Ponadczasowo eleganckie, a jednak zaskakujące. Jest w nich dużo świeżości i… pewien rodzaj obietnicy. Mieszanka idealna!

Żeby cieszyć się zapachem jak najdłużej, warto wybierać trwałe perfumy o właściwych kompozycjach. Zwróć uwagę także na ich uniwersalność. Zapach Naomi Campbell będzie świetnym uzupełnieniem stylizacji, niezależnie od tego, czy wybierzesz się na randkę z ukochanym, lunch z przyjaciółkami czy samotny spacer. „Ubierz” się w perfumy Naomi Campbell i ciesz się swoim życiem!

Reklama

Artykuł powstał z udziałem perfum Naomi Campbell