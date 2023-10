Z czym kojarzą się nam walentynki? Z zapachem kwiatów, ozdobnych świec i francuskich perfum. Zmysłowa woń pomaga poczuć się luksusowo tego wyjątkowego dnia. Dodatkowo wzbudza pozytywne emocje i przywołuje dobre wspomnienia. Nie masz jeszcze swojego ulubionego zapachu? Poznaj nasze typy!

Reklama

Zakochaj się w... zapachu

Każda kobieta wie, jak ważną rolę odgrywa piękny zapach. Uwielbiamy używać dobrych perfum, wąchać bukiety kwiatów czy wdychać woń czystego powietrza. Nie zapominajmy także, jak wspaniały aromat może mieć nasze… pranie! Pięknie pachnące ubranie nastraja pozytywnie na cały dzień. Szczególnie jeśli trafimy na zapach, w którym się zakochamy! Gdzie szukać prawdziwie aromatycznych woni?

Lenor Parfumelle – wyższy poziom prania

Potrzebę wyjątkowych zapachów szczególnie rozumie marka Lenor, która rozpieszcza nas swoją kolekcją płynów do płukania tkanin Lenor Parfumelle. Co ją wyróżnia? Linia inspirowana jest francuskimi perfumami, które zapewniają wyjątkowe doznania zapachowe. Nie tylko pielęgnują tkaniny, ale są swoistym dopełnieniem stylu osoby, która z nich korzysta. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu najlepszej technologii marki Lenor, ubrania pozostają świeże każdego dnia, nawet do tygodnia! To luksus, któremu możesz pozwolić się rozpieścić. Spróbuj!

adobe stock

Kolekcja płynów Lenor Parfumelle

W linii znalazły się 4 wyjątkowe zapachy – wybierz pasujący do ciebie!

Amethyst and Floral Bouquet - ten intrygujący bukiet zapachowy tworzy orzeźwiająca bergamotka, bukiet eterycznych frezji i świetlisty jaśmin. Kompozycja jest tajemnicza, uwodzicielska i subtelna.

Diamond & Lotus Flower - owocowe połączenie dzikich truskawek, czerwonych jabłek, brzoskwiń i malin wraz z delikatnym jaśminem i frezją. Świeży i energetyzujący zapach wzbogacony dodatkiem wanilii i piżma.

Gold Orchid - wycisza ciało i umysł dzięki mieszance wanilii, mimozy, róży miododajnej i brzoskwini. Zapach delikatny i stonowany, a zarazem podkreślający charakter. Aromatyczny strzał w 10!

Emerald & Ivory Flower - zapach inspirowany pięknem natury. Ma odcień szmaragdu połączonego z kością słoniową. Odpręża, koi zmysły i relaksuje. Warto go wypróbować!

Walentynkowy konkurs marki Lenor

Chcesz przekonać się, jak pachną te wyjątkowe płyny do płukania tkanin od Lenor Parfumelle? Teraz masz okazję je zdobyć! Wystarczy, że odpowiesz na pytanie:

Który z 4 zapachów z kolekcji Lenor Parfumelle jest dla ciebie zapachem miłości i dlaczego?

Mat. prasowe

10 najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy zestawem 4 płynów do płukania tkanin z linii Lenor Parfumelle.

Weź udział w konkursie!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Lenor.