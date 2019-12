Agnieszka Kaczorowska spędziła święta w nowym domu! "Nie ma zasłon, listw przypodłogowych..."

Agnieszka Kaczorowska wraz z mężem Maciejem i córką Emilią spędzili święta Bożego Narodzenia w nowym domu! Ostatnie miesiące para spędziła na remontowaniu swojej posiadłości - i choć nie wszystko jest jeszcze gotowe - rodzina jest bardzo szczęśliwa!

Ten rok był dla Agnieszki przełomowy! Narodziny dziecka, kupno i remont nowego domu... Na szczęście końcówka 2019 jest dla Kaczorowskiej wymarzona. Pierwsze święta z córką spędziła już w swoim wymarzonym domu:

Nie ma zasłon, listw przypodłogowych i większości drzwi...😂 Ale jest miłość, spokój, szczęście❗️Wczoraj nie było nawet chwili, aby napisać życzenia dla Was... dlatego dziś Kochani, życzymy Wam całą rodzinką, aby w Waszym życiu było duuuużo miłości🥰 Jak jest miłość, to jest już wszystko ! Ściskamy świątecznie!!! I dziękujemy za wszystkie życzenia od Was - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie pokazując zdjęcie z córeczką!