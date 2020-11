Rossmann wyprzedaje naturalny podkład o świetnym kryciu za niecałe 21 zł: "Fantastycznie nawilża i łagodzi podrażniona skórę od noszenia maseczek"

Codzienny makijaż zdecydowanie powinien należeć do podkładów o pielęgnacyjnych właściwościach. Nie oznacza to jednak konieczności pożegnania się z mocnym kryciem. Przeciwnie coraz więcej marek kosmetycznych wypuszcza na rynek produkty, których skład opiera się na naturalnych składnikach, ale pod kątem jakości nie odbiegają od klasycznych kosmetyków do make up’u. Dowodem na to jest m.in. naturalny podkład dopasowujący się Soraya Plante, który teraz na promocji w Rossmannie kosztuje niecałe 21 zł.

Mat. prasowe

SORAYA PLANTE PODKŁAD CENEO 35.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Naturalny podkład z Rossmanna

Podkład od Soraya Plante zawiera 95 % składników pochodzenia naturalnego oraz zamknięty jest w ekologicznej tubie z recyklatu. Ma dobrze napigmentowaną, dość gęstą konsystencję, która zdecydowanie sprawdzi się w jesienno-zimowym sezonie. Kryje niedoskonałości i ładnie wtapia się w skórę. Efekt jest bardzo naturalny i świeży. Podkład nie obciąża cery i jest niewyczuwalny. Dzięki nawilżającym właściwościom nawet po długich godzinach noszenia cera nie jest przesuszona i nie pojawia się uczucie ściągnięcia. Przypudrowany spokojnie wytrzyma cały dzień, choć w newralgicznych punktach np. koło nosa może się trochę ścierać. Na pochwałę zasługuje też jego zapach. Choć produkt to nowość na drogeryjnych półkach na wizażu zebrał już 151 recenzji i został oceniony na 4,6/5.

„Przepięknie kryje, ale nie za mocno. Delikatnie pachnie, fantastycznie nawilża i łagodzi podrażniona skórę od noszenia masek. Nieprzypudrowany zostawia fantastyczny zdrowy blask - który uwielbiam. W stanie idealnym na twarzy wytrzymuje jakieś 6 godzin. Zdecydowany faworyt na zimne dni kiedy twarz potrzebuje dodatkowej warstwy ochronnej.”

„Podkład faktycznie ładnie dopasowuje się do skóry, nawilża i daje naturalny efekt. Ma bardzo przyjemny roślinny zapach. Jego konsystencja jest dosyć gęsta i przyznam, że spodziewałam się czegoś bardziej rzadkiego. Bardzo ładnie wyrównuje koloryt i współgra z każdym używanym przeze mnie kremem. Nie roluje się i nie waży.”

„Idealny podkład. Dobrze kryje niedoskonałości i jednocześnie sprawia, że skóra wygląda naturalnie i świeżo. Super sprawa dla osób, które często wyjeżdżają ponieważ jego małe opakowanie nie zajmuje dużo miejsca, a jest bardzo wydajny i wystarcza na długo. Na początku myślałam, że będzie zbyt ciemny, ale kolor świetnie dopasował się do mojej cery. Na pewno jeszcze go kupię” - oceniają wizażanki.