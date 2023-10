Choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, zapach jest komunikatem. Podobnie jak to, w co się ubieramy, to, co czytamy czy to, czego słuchamy opisuje naszą historię, charakter i sposób patrzenia na świat. Daje znak otoczeniu np. czy jesteśmy tradycjonalistkami, czy też lubimy zaskakiwać. Czy mamy duszę romantyczki, czy jednak twardo stąpamy po ziemi. To również niezastąpiona część stylizacji.

Reklama

Rozważna czy romantyczna?

Dla każdej z nas perfumy będą pachnieć nieco inaczej. Kompozycje zapachowe łączą się przecież z naszymi wspomnieniami i wywołują różne emocje. Przede wszystkim jednak mają nam sprawiać przyjemność, uszczęśliwiać. Co więc mówią o nas nasze ulubione zapachy?

My, kobiety, bardzo często wybieramy perfumy kwiatowe. Takie nuty zapachowe łączą się z naszą wrażliwą, delikatną i emocjonalną naturą. Doceniają je osoby spokojne, wyważone i takie, które potrafią cieszyć się z małych rzeczy. Świetnie pasują do romantyczek i marzycielek o wyjątkowej wyobraźni, a także do artystycznych dusz.

Słodkie zapachy są idealne dla tych z nas, które lubią pielęgnować w sobie dziecko. Śmiało można podarować je kobietom, które są pełne życia, optymizmu i widzą wszystko w różowych barwach.

Osoby, które ponad wszystko cenią sobie wolność i niezależność, lubią towarzystwo, są radosne, spontaniczne, odważne, zawsze mówią to, co myślą i chętnie podejmują ryzyko, cenią sobie zapachy mocno owocowe.

Zobacz także

Intensywne i ciężkie nuty piżmowe (które długo pozostają w powietrzu) odpowiadają z kolei osobom, które lubią chodzić własnymi ścieżkami, są tajemnicze i intrygujące. Tym z nas, które nie mówią zbyt wiele o sobie, są za to świetnymi słuchaczami i obserwatorami. Zawsze mają własne zdanie i odznaczają się wysoką inteligencją. Lubią być inne niż wszyscy, wyróżniać się z tłumu. Często postrzega się je jako twarde, ale tak naprawdę są wrażliwe, delikatne i dają się porwać romantycznym ideom. Takie osoby bez wątpienia zapadają w pamięć.

Mat. prasowe

Zapach, który mieści w sobie wiele opowieści

Niezależnie od tego, które perfumy wybierzemy dla siebie, powinny komponować się z wieczorowymi stylizacjami, a jednocześnie podkreślać casualowe sety na co dzień. Mieć klasę i pozostawiać po sobie tajemniczą aurę. Dokładnie jak te stworzone przez topmodelkę Naomi Campbell.

Zapach jest kwiatowy, orientalny i owocowy. Zmysłowy, uwodzicielski i tajemniczy, a jednak delikatny i czarujący. Pozwala odkryć nam w sobie pokłady energii, siły i pewności siebie. Mieści w sobie wiele opowieści. Czaruje!

Mat. prasowe

W nutach głowy odnajdziemy ulotne wrażenia korzennego anyżu gwiaździstego, który przeplata się z aromatem wielowymiarowej, aksamitnej brzoskwini i delikatnym, świeżym kwiatem pomarańczy. Uwodzicielskie nuty serca wypełnione są ponadczasowo eleganckimi, a jednocześnie zaskakującymi kwiatami – promiennym jaśminem, zmysłową kremową magnolią, a także delikatnym akcentem pudrowego heliotropu. Nuty bazy, czyli aura zapachu, to z kolei smugi kremowego sandałowca spowijające hipnotyzującą złotą ambrę. Całość przenikają warstwy ciemnej, kuszącej wanilii.

Francuskie perfumy Naomi Campbell to gwarancja kobiecości. „Ubierz” je i odkryj swój potencjał!

Reklama

Artykuł powstał z udziałem perfum Naomi Campbell