Nowy zapach Perfect Marc Jacobs ma swawolny i zaskakujący charakter; jest wyrazem optymizmu i oryginalności. Jego powstanie zainspirowała osobista mantra Marca Jacobsa: „Jestem doskonały taki, jaki jestem”. To przesłanie znalazło odzwierciedlenie w globalnej kampanii reklamowej, która powstała z udziałem 42-osobowej grupy indywidualności, zaangażowanych po części w otwartym castingu ogłoszonym w mediach społecznościowych.

„Wytatuowałem na swoim nadgarstku słowo ‘perfect’, aby przypominało mi, że kiedy spoglądam na siebie i żałuję, że nie mogę być lepszy w jakiś sposób lub pod jakimś względem, mogę po prostu stwierdzić: Nie, przecież jestem dokładnie taki, jaki powinienem być w tym momencie” – powiedział Marc Jacobs.

„Mój nowy zapach Perfect inspirowany jest moim przeświadczeniem, że wszyscy jesteśmy doskonali tacy, jacy jesteśmy. Zostało to wyrażone w kampanii reklamowej przez każdego z członków naszej wspaniałej obsady”.

Kampania reklamowa Perfect Marc Jacobs to barwny kolaż portretów i winietek, na których członkowie grupy oznajmiają: „Jestem doskonały taki, jaki jestem”. Sesję zdjęciową wykonał światowej sławy fotograf mody Jürgen Teller pod kreatywnym zwierzchnictwem Katie Grand. Wystąpili w niej modelka Lila Moss (córka supermodelki Kate Moss), Alek Wek, Akon Changkou, Mei Kawajiri, siostry-bliźniaczki Margo i Madelyn Whitley, a także utalentowane postacie wybrane w otwartym castingu, który ogłoszono w mediach społecznościowych, między innymi: Isold Halldoruttir i Nathali Turner. Aby respektować wartości autoekspresji Perfect, poproszono członków obsady o wybór i stylizację ich własnej garderoby poprzez połączenie różnych artykułów z kolekcji Marc Jacobs z wyselekcjonowanymi ubraniami vintage.

„Realizowanie kampanii Perfect Marc Jacobs razem z całą obsadą było niesamowitym przeżyciem” – mówi Lila Moss. „Absolutnie uwielbiam zapach i flakon. Czuję się zaszczycona i podekscytowana, że mogę wziąć udział w kampanii z tak ważnym przesłaniem miłości do siebie i akceptacji samego siebie”.

Perfect Marc Jacobs to zapach nowoczesny, promienny i kobiecy, kojąca kwiatowa kompozycja o uzależniającym charakterze. Jego kreatorką jest Domitille Michalon-Bertier z IFF. Perfect to niekonwencjonalne, lecz harmonijne zderzenie świeżych akordów kwiatowych z łagodnymi i gładkimi. Zapach otwiera się soczystymi nutami rabarbaru i rozświetlonego żonkila, po których wyłania się kojące serce wypełnione mlekiem migdałowym. W głębi drewno cedrowe i drzewo kaszmirowe tworzą łagodną, długotrwałą nutę bazy o wykończeniu otulającym niczym kokon.

Flakon Perfect Marc Jacobs, wierny stylistyce marki Marc Jacobs, stanowi przyciągające wzrok połączenie elementów eleganckich i zaskakujących. Wierzchołek z korkiem oszlifowanym jak kryształ zwieńczono kolekcją przypadkowo połączonych, eklektycznych, wielobarwnych charmsów. Każdy z nich, wybrany przez samego Marca, stanowi akcent zuchwałego stylu projektanta. Masywna szklana podstawa nawiązuje do wdzięku i szyku klasycznych perfum we flakonach z kopułowymi ramionami i pozłacanym kołnierzem. Wewnątrz migocze różowy płyn, który rozświetla pomysłowo zarysowane krawędzie. Opakowanie zewnętrzne jest odą do zabytkowych kartoników perfum. Pudełko w delikatnie różowym, matowym odcieniu ozdobiono oryginalną, pastelową ilustracją flakonu Perfect, która jest dziełem nowojorskiej artystki Jacky Blue.

Simona Cattaneo, prezes firmy Coty Luxury Brands, powiedziała:

„Jesteśmy podekscytowani współpracą z Markiem Jacobsem, mogąc wraz z premierą Perfect Marc Jacobs wcielić w życie jego wyjątkową, twórczą wizję i inspirujące przesłanie autentyczności oraz miłości własnej. Ten nowy niekonwencjonalny zapach, podobnie jak jego kampania reklamowa, odnajduje piękno w różnorodności i inkluzywności. Wierzymy, że odbije się to szerokim echem na całym świecie, tak aby zapach stał się nową ikoną w naszym portfolio”.

