Anna Lewandowska pokazała romantyczne zdjęcie z Robertem Lewandowskim! Trenerka i sportowiec wreszcie mają trochę czasu dla siebie i rodziny. Na co dzień oboje są bardzo zapracowani, a święta to doskonały czas, aby nadrobić zaległości. Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie fotką ze spaceru ze swoim ukochanym. Piękna pogoda i słońce zachęciły zakochanych do długiego spaceru i spalenie kalorii po zjedzeniu wszystkich pyszności, które znalazły się na świątecznym stole. Choć jesteśmy niemal pewni, że Ania Lewandowska dopilnowała, aby znalazły się na nim same zdrowe rzeczy!

Święta Anny i Roberta Lewandowskich

Zresztą na swoim Instagramie i blogu pochwaliła się zdrowym przepisem, który polecała swoim fankom na Wielkanoc. Co to takiego? Anna Lewandowska zamiast jajek z majonezem zaproponowała jajka faszerowane awokado i suszonymi pomidorami. Ot taki zdrowy zamiennik! Nie zabrakło także życzeń od trenerki, pod którymi pojawiło się mnóstwo miłych komentarzy. Inaczej sytuacja wygląda pod zdjęciem ze spaceru Ani i Roberta. Fani zwrócili uwagę na strój piłkarza. Co napisali?

Robert w garniturze na spacerze? W garniturze do lasu :D Robi w lesie w gajerku:-D ale Jemu mozna pozwolic na wszystko:-)

W końcu Ania odpowiedziała:

Nic dodać, nic ująć. Zobaczcie zdjęcie Ani i Roberta!

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na romantycznym spacerze

Zakochani nadrabiają zaległości