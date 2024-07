Kuba Błaszczykowski może liczyć na wsparcie kibiców po niestrzelonym karnym w meczu z Portugalią. Na internetowym profilu piłkarza pojawiło się mnóstwo pozytywnych wpisów ze słowami otuchy. Kibice polskiej reprezentacji nie mają żalu do swojego idola, za to po jego nietrafionej jedenastce w meczu z Portugalią, Polska odpadła z Euro 2016.

Kibice wspierają Kubę Błaszczykowskiego po Euro 2016

Sam Kuba Błaszczykowski nie jest w najlepszym humorze po tym, co zaszło w turnieju, lecz gdy tylko przeczyta komentarze na swoim Facebooku na pewno odzyska pozytywne nastawienie! Choć wiele osób spodziewało się hejtu na piłkarzu, to tym razem internauci stanęli na wysokości zadania i zamiast potępiać Błaszczykowskiego, otoczyli go wsparciem. Oto niektóre z komentarzy z profilu Kuby! Niektóre wręcz chwytają za serce!

Często jest tak w źyciu źe gdy się wszystko układa nagle coś nam psuje szyki ale to jest życie są wzloty i upadki, tylko trzeba się podnieść z uniesioną główką i walczyć dalej o swoje. Dziękujemy Kuba. Kuba wzorcem dla każdego Polaka i my to czujemy i dziękujemy, że ten wzorzec może być powszechnie w dzisiejszych czasach zaprezentowany. Dziękujemy Kuba, że jesteś i nie boisz się świecić przykładem. Kuba, mój młodszy syn jest w Twoim wieku. Podziwiam Cię, jesteś wielki. Szacunek!!! Najlepsze dopiero przed Tobą i tego z całego serca Ci życzę - na pewno nie tylko ja.

Brawo kibicie! Brawo Kuba!

Na profilu Kuby Błaszczykowskiego pojawiło się mnóstwo pozytywnych wpisów!

Facebook

Wielbiciele talentu Kuby stanęli na wysokości zadania!

Facebook

Fani powitali piłkarza w domu jak prawdzią gwiazdę! Brawo!

Błaszczykowski na szczęście może też liczyć na wsparcie kolegów z drużyny.

East News