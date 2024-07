1 z 7

Kuba Błaszczykowski po przegranym przez Polskę ćwierćfinałowym meczu powiedział, że całą winę bierze na siebie i to co się stało, przyjmuje na klatę. Przypomnijmy, Polska w starciu z Portugalią zremisowała po 120 minutach i w karnych niestety ostatecznie przegrała - Kuba Błaszczykowski nie strzelił karnego. Cała Polska w tej trudnej chwili była z nim, nikt (oprócz Maryli Rodowicz) nawet nie śmiał go za to skrytykować. Kiedy Błaszczykowski wrócił do Polski, cały czas była przy nim jego żona Agata. Fotoreporterom udało się ich uchwycić na zdjęciach, kiedy wychodzili z hotelu. Niestety para nie była w najlepszych nastrojach.

Kuba, nie przejmuj się, dałeś z siebie wszystko, jesteśmy z tobą! I jeszcze raz dziękujemy za wszystkie emocje!

