Joanna i Kamil Osypowicz to jedna z najbardziej lubianych par, które poznaliśmy dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zakochani są już po ślubie, a w 2022 roku doczekali się również córeczki, Antosi. Ostatnio rolnik postanowił pochwalić się nowymi zdjęciami z pociechą, a powód był ku temu wyjątkowy - Dzień Ojca! Fani w komentarzach pod nowym postem Kamila zostawili mnóstwo komplementów. Tylko spójrzcie na te urocze minki Antosi.

Kamil z "Rolnik szuka żony" pochwalił się zdjęciami z córeczką

Program "Rolnik szuka żony" połączył już wiele par, które do dziś wiodą razem szczęśliwe życie. Jedną z nich są Joanna i Kamil, którzy poznali się w 8. edycji hitowego show stacji TVP1. Zakochani po zakończeniu udziału w programie od czasu do czasu dzielą się nowinkami ze swojego życia za pośrednictwem Instagrama. Tym razem to Kamil odezwał się do fanów i pokazał mnóstwo nowych zdjęć z córeczką, Antosią.

Instagram/kamil_.os

Powód był szczególny, bo właśnie w taki sposób rolnik uczcił już swój drugi Dzień Ojca. Pod serią zdjęć z ukochaną córeczką, Kamil zamieścił również piękny wpis.

Możliwość obchodzenia dnia ojca po raz drugi jest nie do opisania. Każdy rok, dzień, daje masę wspomnień i wzruszeń - napisał Kamil

Pod nowym postem Kamila z "Rolnik szuka żony" na Instagramie, szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów. Internauci przede wszystkim są zachwyceni Antosią i jej uroczymi minkami!

Jaka ona cudna

Śliczna Antosia

Ale laleczka

O jaka słodziutka - piszą zachwyceni fani

Wspaniale patrzy się na szczęście Kamila, które daje mu jego ukochana córeczka! Rolnikowi oraz całej jego rodzinie życzymy wszystkiego dobrego.

