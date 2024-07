Dorota Szelągowska otworzyła internetowy sklep z gadżetami do domu. Co w nim można kupić? Drewniane skrzynki, litery, dekoracyjne jelenie czy meble ze skrzyń wojskowych. Ceny? Dla fanów gwiazdy TVN Style stanowczo za wysokie, co wyrazili w komentarzach. Dziennikarka musiała więc im odpowiedzieć.

Fani atakują Dorotę Szelągowską za wysokie ceny w sklepie!

Dekoracyjny jeleń za 220 złotych, skrzynia z napisem za 260 zł, i szafka za... 500 złotych! Ceny produktów w sklepie Doroty są naprawdę imponujące, o czym jej fani mówią wprost:

Ja rozumiem że Pani nastawiona jest na zysk a nie na krytykę, i nie jestem osobą sławną aby się Pani moją krytyką przejęła, ale ten Pani sklep to jest kolejny internetowy twór w którym ceny są wywindowane w kosmos bo Pani jest osobą sławną z nazwiskiem, więc za to nazwisko i za tą markę niech płaca,a tylko Bardzo Proszę w tej pogoni za zyskiem nie traktować ludzi jak idiotów którzy zapłacą za wszystko co im się pod nos podsunie byle by metka był - pisze jedna z fanek.

Dorota odpowiedziała na ten ostry komentarz. Wciąż namawia ludzi do robienia podobnych rzeczy w domu. I tłumaczy, że w takiej cenie mieści się zarówno projekt, wykonanie, materiały i zatrudnione osoby. Sklep musi przynosić zysk, co jednak nie jest celem Szelągowskiej:

Namawiam ogromnie, żeby wszystko co się da, robić samemu. Wtedy wychodzi nam najtaniej. Jeśli kupujemy gotową rzecz płacimy - za projekt, wykonanie, działanie sklepu - zatrudnionych ludzi, wykonawców itp. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek w życiu była nastawiona na zysk. Sklep musi zarabiać - na tym to polega. Moim zawodem jest projektowanie - przy projektach dla klientów indywidualnych również zarabiam - to moja praca. A ceny nie są wyższe niż w podobnych sklepach - litery na allegro są dużo droższe. Tak samo, jak cena za moje projekty - nie uważam, że fakt iż występuję w telewizji, powinien mieć wpływ na cenę projektu za metr, czy cenę zaprojektowanego mebla. Skrzynki ze sklejki są drogie, bo sklejka, mimo tego co się wmawia ludziom, jest droższa od pełnego drewna.

Niestety, ostrych komentarzy pojawia się coraz więcej. Zwłaszcza, że Dorota w swoich programach przekonuje, że takie rzeczy można wykonać naprawdę małym kosztem:

Bardzo lubię programy z Twoim udziałem ale ceny w tym sklepie to jakaś masakra - pisze kolejna internautka

skrzynka za 400 zł ..500 zł ?:D ja dziękuję ładne ale ceny z kosmosu - dodaje kolejna

Skrzynka na nóżkach 500 zł ludzie powariowali. Jedna litera alfabetu 70 zł wiec moja ZUZANNA kosztowałaby prawie 500 zł. Powodzenia - przyda sie.. - pisze następna

Ceny z kosmosu zwłaszcza że w programie Dwu mowa jest ze można tanio urządzić mieszkanie - podsumowuje inna

A Wy coś kupicie w sklepie Doroty Szelągowskiej? Produktów niedługo ma być coraz więcej. Ciekawe, co z cenami...

