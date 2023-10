Dorota Szelągowska świętuje urodziny syna. Okazuje się, że Antoni Sztaba skończył dziś 20 lat i właśnie z tej okazji dumna mama opublikowała w sieci piękny wpis i zdjęcia na których możemy zobaczyć, jak zmienił się syn gwiazdy TVN. Antoni przefarbował włosy i teraz jest jeszcze bardziej podobny do swojej mamy. Musicie zobaczyć zdjęcia Doroty Szelągowskiej z synem! Dorota Szelągowska pokazała zdjęcia z synem Dorota Szelągowska już od kilku lat należy do grona najpopularniejszych gwiazd TVN. Widzowie pokochali prowadzącą takie hity jak: "Dorota Was urządzi" czy "Totalne metamorfozy Szelągowskiej". Prywatnie Dorota Szelągowska jest mamą dwójki dzieci: 3-letniej Wandy i dorosłego już Antoniego. Gwiazda TVN nie pokazuje w sieci zdjęć malutkiej córeczki, ale chętnie publikuje fotki 20-letniego już syna. Teraz, z okazji urodzin Antoniego, Dorota Szelągowska pokazała wspólne zdjęcia z synem! Zobacz także: Dorota Szelągowska znowu jest zakochana! Kim jest jej nowy partner? Dorota Szelągowska już od jakiegoś czasu nie ukrywa wizerunku syna- Antoni kilka lat temu wystąpił nawet w serialu "Na Wspólnej". Teraz, z okazji jego urodzin, gwiazda TVN opublikowała w sieci zestawienie zdjęć z przeszłości z aktualnymi fotkami i okazuje się, że Antoni zafundował sobie sporą metamorfozę! Zero oraz trzy. Tyle różni te zdjęcia. Na pierwszym mój Syn ma 2 lata, dziś kończy 20. Za to ja z pierwszego jestem o 3 lata starsza, niż on dziś. Matematyka jest fajna, tak jak rodzicielstwo, tylko chyba więcej w niej logiki. Kocham go najbardziej na świecie, jestem dumna na wciąż, czasem doprowadzona do szału, często zaskoczona i nie wiedziałam, że jeden człowiek może tak dopełnić wszystko i na zawsze. Bądź szczęśliwy we wszystkim co robisz ❤️ #mama- Dorota...