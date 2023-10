Małżeństwo Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków początkowo wywoływało spore kontrowersje. Po śmierci syna piłkarza internauci regularnie wypisywali złośliwe komentarze pod adresem gwiazdora. Zdarzało się też, że obrywała jego nowa partnerka. Z czasem jednak emocje opadły i dzisiaj para cieszy się dużym wsparciem w mediach społecznościowych. Ich ostatnie nagranie spotkało się z bardzo pozytywnymi reakcjami. Internauci mają przeczucie, że Rzeźniczakowie zostaną rodzicami.

Fani uważnie śledzą zmiany w życiu Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków. Warto przypomnieć, że latem para przeprowadziła się nad polskie morze i zamieszkała w Kołobrzegu. Niedawno piłkarz zmienił barwy klubowe, ale internauci podejrzewają, że małżeństwo czeka jeszcze większa zmiana. Wszystko przez wideo, jakie opublikował gwiazdor i jego ukochana.

Najlepsza miłość to ta, która budzi duszę, pcha nas ku lepszemu, rozpala w sercach ogień, a w duszy sieje spokój — para przekazała cytat z ekranizacji powieści Nicholasa Sparksa, "Pamiętnik".

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów, którzy zaczęli... gratulować parze. Niektórzy po obejrzeniu nagrania zaczęli bowiem podejrzewać, że Paulina Rzeźniczak jest w ciąży. Wszystko przez to, że żona piłkarza sprytnie zakrywa na nim okolice brzucha szeroką bluzą. Fani przesłali też małżonkom życzenia. Widać, że rozpływają się nad związkiem Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków.

- Gratulacje dla Was, bo ewidentnie Paulina jest w ciąży ???? dużo zdrowia i spokoju ❤️

- Przecież widać gołym okiem ciążę ???? nie trzeba tego ukrywać kurtką , zmiany też zachodzą na twarzy

- Chyba coś było widać. Najlepszości, miłości i zdrowia dla was;

- Miłość to wy, Kubulki. Cieszę się waszym szczęściem;

- Wszystkiego dobrego! - czytamy w komentarzach.