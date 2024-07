Piłkarz Jakub Rzeźniczak i jego narzeczona Paulina Nowicka niespodziewanie wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w Miami, a młodej parze towarzyszyli w niej najbliżsi. Wydarzenie zostało zorganizowane w całkowitej tajemnicy i wieść o nim do ostatniej chwili nie przedostała się do mediów. Teraz jednak sami państwo młodzi pochwalili się pierwszymi zdjęciami, a do sieci trafiły nawet materiały wideo z wesela. Świeżo upieczeni małżonkowie wyglądają na bardzo szczęśliwych i zakochanych.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka poznali się na krótko przed rozstaniem piłkarza z Magdaleną Stępień. Nie jest tajemnicą, że to właśnie relacja piłkarza z ówczesną specjalistką ds. komunikacji klubu Stal Rzeszów była bezpośrednią przyczyną jego decyzji o odejściu od ciężarnej wtedy Stępień. Na Rzeźniczaka, którego historia związkowa jest bardzo burzliwa, spadł olbrzymi hejt za to, że porzucił Magdę na kilka tygodni przed porodem, a w szpitalu zjawił się już w towarzystwie nowej ukochanej. Właściwie nikt nie dawał kochliwemu piłkarzowi i jego nowej dziewczynie szans na dłuższy związek. Ale oto para zaskoczyła wszystkich niespodziewanym ślubem w pięknej plażowej scenerii.

Teraz na Instagramie pojawiły się także materiały z wesela państwa Rzeźniczak. Panna młoda miała na sobie długą suknię z koronkowym gorsetem, a pan młody elegancki garnitur. Na krótkim filmiku widać Jakuba i Paulinę tańczących do klubowej muzyki. Wesele zorganizowane zostało na dachu budynku, a miasto widoczne w oddali, płonące lampiony oraz kwiaty tworzyły przepiękną scenerię.

W sieci znaleźć można także wiele zdjęć ze ślubu Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej i można przypuszczać, że już wkrótce poznamy więcej szczegółów, związanych ze ślubem piłkarza Wisły Płock.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka oficjalnie są razem od połowy 2021 roku, a ich związek rozwijał się bardzo szybko. Partnerka sportowca specjalnie dla niego przeprowadziła się do Płocka. Do zaręczyn doszło jesienią 2021 roku, trzeba więc przyznać, że decyzja o ślubie zapadła po bardzo krótkim okresie znajomości. Paulina Nowicka została drugą żoną Rzeźniczaka - przypomnijmy, że piłkarz ma już za sobą małżeństwo z modelką Edytą Zając.

Ślub Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej odbył się zaledwie cztery miesiące po śmierci synka piłkarza i Magdaleny Stępień. Oliwier zmarł z powodu rzadkiego nowotworu wątroby. Niektórzy internauci nie przebierają w słowach, podkreślając, że organizacja ślubu - radosnej uroczystości - w tak krótkim czasie po stracie dziecka jest wizerunkową porażką. Nie brakuje jednak też zdań, że każdy przeżywa żałobę na swój sposób i para miała przecież pełne prawo do tego, aby już teraz zorganizować swój wielki dzień.

Mimo wszystko pozostaje życzyć państwu młodym wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.

