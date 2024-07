Związek Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej od początku wywoływał ogromne emocje. Jak wiadomo piłkarz ma za sobą kilka burzliwych relacji, o których było głośno w mediach, a swój związek z Pauliną Nowicką potwierdził w sierpniu 2021 niedługo po rozstaniu z Magdaleną Stępień. Ich relacja szybko nabrała rozpędu, a w grudniu po romantycznym locie nad Nowym Jorkiem wybranka Jakuba Rzeźniczaka pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Teraz pokazali zdjęcia ze ślubu na Florydzie!

Historia miłości Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej

Jakub Rzeźniczak po raz drugi wziął ślub! Pierwszą żoną piłkarza była modelka Edyta Zając, ale w 2020 roku rozstali się i zrobiło się głośno o relacji zawodnika Wisły Płock z prawniczką Eweliną, z którą Jakub Rzeźniczak ma córkę Inez. Potem piłkarz związał się z Magdaleną Stępień, ale rozstali się niedługo przed narodzinami syna, a Jakub Rzeźniczak pochwalił się nowym związkiem z Pauliną Nowicką.

Początkowo para musiała mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami, a internauci sugerowali, że nowa partnerka piłkarza rozbiła jego związek. Mimo wielu przeciwności para nie poddała się, a Paulina Nowicka, która pracowała jako specjalistka do spraw mediów klubu Stal Rzeszów przeprowadziła się dla Jakuba Rzeźniczaka do Płocka. Oficjalnie Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka potwierdzili swój związek w sierpniu 2021 roku, a w grudniu zaręczyli się w Nowym Jorku. Niedługo potem okazało się, że syn piłkarza choruje na rzadki nowotwór i potrzebne są pieniądze na jego leczenie, a wtedy Jakub Rzeźniczak spotkał się z niewyobrażalną falą hejtu i sugestii, że nie pomaga finansowo Magdalenie Stępień. Piłkarz przez cały czas miał ogromne wsparcie w swojej partnerce, a po śmierci synka Oliwiera mówił wprost, że udało mu się wrócić do normalnego życia właśnie dzięki Paulinie Nowickiej.

Teraz Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub na plaży w Key Biscayne na Florydzie. Panna młoda wybrała odważną suknię ślubną marki Laurella.

30 grudnia 2021 roku para zaręczyła się, a Paulina Nowicka w mediach społecznościowych pochwaliła się pierścionkiem i napisała: "Powiedziałam Tak". Od tego momentu Jakub Rzeźniczak i jego partnerka wydawali się nierozłączni, dzieląc się swoim szczęściem z fanami.

W mediach zrobiło się głośno o parze, kiedy piłkarz zabrał swoją ukochaną na lot helikopterem nad Nowym Jorkiem. To wtedy po raz pierwszy na palcu Pauliny Nowickiej pojawił się pierścionek z ogromnym kamieniem i stało się jasne, że ta relacja jest coraz poważniejsza.

Obecnie Paulina Nowicka i Jakub Rzeźniczak są już po ślubie, a ich zdjęcia z ceremonii wywołały niemałe zamieszanie. Gratulujemy Młodej Parze!

