Większość gwiazd posiada konta na portalach społecznościowych - Facebook, Twitter, a ostatnio Instagram. Okazuje się jednak, że zdarza się, iż śledzone przez fanów konta wcale nie są prowadzone przez ich ulubieńców. Tak było w przypadku Pauliny Krupińskiej, o której zaręczynach rozpisywały się media, a wszystko na podstawie zdjęcia z fałszywego profilu. Przypomnijmy: Krupińska dementuje plotki o zaręczynach z milionerem

Teraz podobny problem ma Paulina Sykut. W najnowszym wywiadzie wyznała, że ktoś podszywa się pod nią na Instagramie. Jest to o tyle groźne, że według jej relacji, oszust nie tylko publikuje zdjęcia, ale naciąga też potencjalnych reklamodawców, wykorzystując jej nazwisko i wizerunek. Do tego jest na tyle bezczelny, że za pośrednictwem tego konta, kontaktuje się też z innymi gwiazdami, które omyłkowo wierzą, że naprawdę rozmawiają z Pauliną...

Znajomy z konkurencyjnej stacji pokazał mi profil osoby, która się pode mnie podszywa, na którym są zamieszczone zdjęcia butów, błyszczyków, śniadań, obiadów. Są ściągnięte moje zdjęcia z oficjalnego Facebooka. Kontaktuje się z wieloma znanymi osobami i z wieloma markami. Marki myślą, że to ja, inne znane osoby myślą, że to ja, komentują, rozmawiają. To jest zwyczajny oszust. Informuję oczywiście tych ludzi, których znam, że taki proceder ma miejsce. Takie osoby, które podszywają się pod nas na Instagramie, mogą nam i innym także wyrządzić wiele krzywdy. Oczywiście naciągają inne osoby, zaczepiają innych. Obserwujemy to konto, jest już zgłoszone. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczne, a zresztą dla mnie bardzo irytujące, bo trzeba czekać na skasowanie takiego profilu - wyjaśnia w rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl Sykut.