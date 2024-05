Anna Lewandowska opublikowała niepokojące nagranie wprost z lotniska. Trenerka była zszokowana tym, co ją spotkało, ale nie zastanawiała się długo nad reakcją i nie ukrywa, że treningi sztuk walki były w tej sytuacji bardzo pomocne. Co tam się wydarzyło? Anna Lewandowska jest naprawdę poruszona...

Anna Lewandowska jest poruszona tym, co wydarzyło się na lotnisku

Anna Lewandowska jest przyzwyczajona do częstych podróży samolotem i właśnie miała przed sobą wylot do Polski na kolejny słynny obóz Camp by Ann, ale na lotnisku spotkała ją bardzo nieprzyjemna sytuacja. Kiedy trenerka rozmawiała na temat swojego lotu i chciała nadać bagaż nagle okazało się, że nie ma jednej z jej walizek. Trenerka szybko się rozejrzała i dostrzegła, że ktoś opuszcza lotnisko z jej bagażem.

Słuchajcie, ku przestrodze. Właśnie spotkała mnie niefajna sytuacja na lotnisku. Kiedy to chciałam się 'odczekować' i nadać bagaż, zapytałam panią, czy tutaj mogę się odprawić. Pani powiedziała, że muszę poczekać, muszę pójść do kolejnej odprawy. Odwracam się, patrzę, a zamiast dwóch walizek, jedna stoi powiedziała Anna Lewandowska

Reakcja była natychmiastowa. Jak zachowała się Anna Lewandowska?

Trenerka błyskawicznie zorientowała się, że nie ma jednej z jej walizek i kiedy ją zobaczyła pobiegła za mężczyzną, który wynosił ją z lotniska. Reakcja Anny Lewandowskiej była błyskawiczna i szybko odzyskała swoją własność, ale nie ukrywa, że pomogły jej w tym treningi karate:

Odwracam się, patrzę do wyjścia, a pan z moją walizeczką małą właśnie wychodzi z lotniska. Myślę, że pokonałam sprint mojego życia, najszybszy sprint. Wskoczyłam w drzwi, które się zamykały, takie okrągłe. Wskoczyłam do niego, złapałam za walizkę. Może pozostawię bez komentarza, co jeszcze zrobiłam. Dobrze, że umiem karate. Odzyskałam walizkę

Spodziewaliście się, że Anna Lewandowska podzieli się taką informacją? Trenerka nie ukrywała, że jest zszokowana tym, co ją spotkało na lotnisku.

